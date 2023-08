La musica, Keith Richards, la parata su Mbappé: Inter, 10 curiosità su Sommer

LA PARATA PIÙ BELLA SU... — Tra le tante parate della sua carriera, un posto speciale nel cuore di Sommer ce l'ha quella su Kylian Mbappé. Nel luglio 2021, durante gli ottavi di finale degli Europei, Svizzera e Francia dopo un clamoroso 3-3 si giocano ai rigori l'accesso ai quarti. Nella serie dal dischetto segnano tutti, compreso Marcus Thuram. Il quinto e ultimo rigore della Francia lo calcia Kylian Mbappé: Sommer vola sulla sua destra, respinge con il braccio sinistro, attende l'ok dell'arbitro e diventa, ufficialmente, un eroe nazionale: Svizzera ai quarti, Francia eliminata.

LA TRADIZIONE DI PORTIERI NERAZZURRI — Yann Sommer conosce molto bene i portieri che l'hanno preceduto tra i pali dell'Inter. Toldo, Julio Cesar, Handanovic, Onana: sono questi i nomi che Yann elenca per primo quando racconta la sua conoscenza del mondo nerazzurro. Accanto a loro Javier Zanetti e Ronaldo, immancabili.

IL 22° SVIZZERO DELLA STORIA DELL'INTER — I giocatori svizzeri che hanno militato più recentemente nell'Inter sono stati Ciriaco Sforza e Xherdan Shaqiri. Ma i predecessori elvetici del nuovo portiere sono tanti e illustri, in quanto molti fanno parte della prima formazione nerazzurra mai scesa in campo nel 1908. Come Ugo Rietmann, ad esempio, tra i soci fondatori del Club. Lo svizzero con più presenze nella storia nerazzurra è stato Oscar Engler.

LA PRIMA VOLTA A SAN SIRO — Sommer ha affrontato l'Inter per due volte in carriera, durante i gironi della UEFA Champions League 2020-2021. Due sfide entrambe a porte chiuse, quindi l'unica presenza a San Siro di Yann è il 2-2 della gara d'andata. Al ritorno, in Germania, la vittoria per 3-2 dell'Inter. Ora è pronto a giocare davanti al pubblico nerazzurro.

BASILEA E FEDERER — Sommer è di Basilea, come la leggenda del tennis Roger Federer, idolo di Yann e di tutti gli svizzeri. Non si sono mai sfidati su un campo da tennis, ma Yann sa che Federer sarebbe stato un ottimo calciatore.

LA MUSICA E LA CHITARRA — Tra le passioni di Sommer fuori dal campo c'è sicuramente quella della musica: la chitarra, le canzoni, accompagnano alcuni momenti della sua vita. Non ha mai composto una sua canzone, ma è un momento di divertimento che Yann non si nega.

KEITH RICHARDS E EROS RAMAZZOTTI — Da amante della chitarra, Yann non potrebbe avere un riferimento musicale diverso da Keith Richards, il chitarrista dei Rolling Stones: adora la sua immensa bravura e l'energia con cui suona sul palco. Ma Sommer ha anche una passione per la musica italiana: è un fan di Eros Ramazzotti e di recente ha assistito al concerto del cantante italiano a Monaco di Baviera.

LE FOTO DELLA SUA CARRIERA — Da amante della fotografia, Sommer conserva con piacere tante foto della sua carriera. Le più belle sono quelle con i successi durante la sua carriera, ma anche i momenti più tristi, immortalati, lo stimolano.

L'IMPEGNO PER I BAMBINI — Una delle attività più importanti della vita fuori dal calcio di Yann Sommer è l'impegno come ambassador nella Pro UKBB Foundation, una fondazione che aiuta i bambini in difficoltà. Da anni il portiere si impegna a Basilea, la sua città, in attività che regalino momenti positivi ai ragazzi e alle ragazze che necessitano di un aiuto.

