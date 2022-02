Inzaghi: “Ero molto arrabbiato alla fine del primo tempo, avrei voluto fare più cambi”

Le parole del mister in conferenza stampa

Brutta sconfitta dell'Inter a San Siro contro il Sassuolo. I nerazzurri non approfittano del pareggio del Milan. Queste le considerazioni di Simone Inzaghi in conferenza stampa: "Approccio? Sapevamo che affrontavamo una squadra tecnica, di qualità. Dopo la partita di mercoledì abbiamo cercato di prepararla nel migliore dei modi. Sono arrabbiato per l'approccio della squadra, che doveva essere diverso. Abbiamo avuto nella ripresa una bella reazione. Non siamo riusciti a riaprirla, avremmo potuto riaprirla con spinta del nostro pubblico che anche stasera è stato meraviglioso. Ero molto arrabbiato alla fine del primo tempo, ho cercato di dare una scossa alla squadra con un paio di cambi ma avrei voluto farne sicuramente qualcuno in più. Dovremo essere bravi ad analizzare tutto con i ragazzi. Sappiamo di aver fatto una grande partita mercoledì, in cui abbiamo speso tanto. Il campionato è difficile per tutti, vedremo come andrà a finire. Siamo lì in pochi punti. Stasera era molto importante, non era l'avversario migliore da affrontare dopo il Liverpool. Avevamo defezioni importanti. Ma non devono essere alibi. Una squadra che vuole vincere lo scudetto deve avere un approccio diverso. Per quanto riguarda la ripresa e la reazione non ho nulla da dire alla squadra. Lautaro? Penso che gli attaccanti vivano tutti di momenti. Anche alla Lazio con Immobile, o mio fratello anni fa. Bisogna continuare a lavorare. Un attaccante deve preoccuparsi se non ha occasioni. Non siamo abituati a fare due partite senza fare gol. Dobbiamo lasciarci alle spalle questo brutto inciampo. Dovremo essere bravi a leccarci le ferite a organizzare bene la prossima partita".