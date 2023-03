Inter, Dalmat: “Inzaghi va aiutato e non massacrato. Alla Lazio ha fatto bene, ma…”

Con un video postato sul suo profilo Instagram, Stephane Dalmat ha parlato di Inter-Lecce in programma oggi alle 18 a San Siro. "Sarebbe fondamentale arrivare al ritorno col Porto con due vittorie in campionato per una questione di fiducia. Naturalmente non bisogna dimenticare la classifica, non bisogna perdere punti. Oggi devono vincere per acquisire fiducia. Una settimana fa ero stato un po' duro con la squadra, non dobbiamo dimenticare che due anni fa l'Inter ha vinto il campionato".