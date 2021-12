Inter, D’Ambrosio: “Mai sofferto, su nessun campo. Eriksen, ti aspettiamo a San Siro”

Il difensore nerazzurro ha parlato della vittoria con la Salernitana e anche dell'addio del danese dopo la risoluzione del contratto

Danilo D'Ambrosio, a Skysport, ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Salernitana per cinque a zero. E ha mandato un messaggio a Christian Eriksen:

Obiettivamente noi sappiamo che è un campionato equilibrato. Abbiamo una pressione differente rispetto al passato perché vincendo lo scudetto nella scorsa stagione tutti ci danno per favoriti. Ma la cosa primaria è dimostrare il nostro valore e non che siano gli altri a dire che siamo bravi. Se facciamo bene gli diamo ragione.

Sì. Ma nonostante la differenza di punti non abbiamo mai sofferto su nessun campo, abbiamo sempre dominato le partite. E all'inizio non eravamo concreti come ora. Serve sempre migliorare. Se non si prendono gol è merito della squadra. Perché quando si attacca in avanti c'è una pressione feroce quando si perde palla. Se ci tirano poco in porta è merito della squadra.