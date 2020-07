Traguardo importante per Danilo D’Ambrosio, che, entrando a gara in corso durante la sfida di domenica contro la Roma, ha messo a segno la 200esima presenza con la maglia dell’Inter. Dopo essere stato premiato dal club per questo, il terzino nerazzurro ha espresso sul proprio profilo Facebook tutta la sua gioia: “È un onore per me indossare questi colori”, ha scritto D’Ambrosio.