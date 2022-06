Inter, Damiani: “Radu? Andrà in prestito e ripartirà alla grande. I club…”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Oscar Damiani Junior ha parlato del futuro di Ionut Radu: "L’unica cosa che posso dire che andrà in prestito e ripartirà alla grande perché riteniamo sia un ottimo portiere. Ripartirà dove sarà richiesto, che possa essere in Italia o Francia lo vedranno nelle prossime settimane, valuteranno quando il ragazzo tornerà dalle vacanze. Cremonese o Empoli? Vanno bene entrambe, l’importante è che giochi. Francia? Con me si sfonda una porta aperta, la dimostrazione è stato il passaggio di Mendy al Chelsea".