Damsgaard brilla, Inter in pole. “Uno da prendere”: i contatti e il prezzo…

Il calciatore della Sampdoria Mikkel Damsgaard brilla con la maglia della Danimarca e l'Inter guarda con interesse: i contatti e il prezzo

Prima la Serie A , poi la Danimarca . Dopo aver incantato con la maglia della Sampdoria, Mikkel Damsgaard conquista il suo paese con la nazionale del Ct Hjulmand . Nella gara d'esordio in una competizione ufficiale con la casacca della selezione scandinava, il classe 2000 ha realizzato due reti e fornito due assist ai compagni nell'8-0 contro la Moldavia.

Un esordio indimenticabile per il 20enne e un'altra opportunità per attirare le attenzioni di tante big, tra cui l' Inter . Damsgaard , compagno di nazionale di Eriksen , ha già convinto gli scout nerazzurri, che lo considerano " uno da prendere ". Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, Marotta e Ausilio hanno già avviato i primi discorsi con la Sampdoria lo scorso dicembre.

Complice il momento delicato a livello societario, il club nerazzurro non può accelerare ma resta in prima fila e sfida diversi club di Premier League. Il prezzo continua a salire e al momento supera i 20 milioni di euro. Damsgaard continua a incantare e dimostrare di essere pronto per il grande salto nonostante la giovane età.