Damsgaard: “Eriksen è uno dei miei eroi. Futuro alla Samp? Nel calcio tutto dipende da…”

Mikkel Damsgaard, giovane esterno di centrocampo della Sampdoria, nei mesi scorsi è stato anche accostato all'Inter

Matteo Pifferi

Mikkel Damsgaard nei mesi scorsi è stato anche accostato all'Inter. Il 20enne danese ha stupito tutti al primo anno in Italia a tal punto da diventare subito un punto fermo per la squadra di Ranieri:

«Sono molto contento, mi sono ambientato in fretta e molto è merito dei tanti che si sono presi cura di me all’inizio. Anzitutto i tre scandinavi Ekdal, Thorsby e Askildsen».

Può crescere ancora?

«Devo imparare ancora tanto, mese dopo mese progredisco e ogni partita mi dà esperienza e ringrazio il mister per lo spazio. Certo, posso fare di più, ho solo vent’anni».

Cosa pensa della “Danish Dynamite” e poi della nazionale che vinse l’Europeo del 1992?

«Che io sono nato quasi dieci anni dopo, quindi non ho ricordi miei. Tanti mi paragonano a Laudrup ed è un onore ma i miei eroi sono più i miei connazionali contemporanei come Schmeichel, Eriksen e gli altri. Per me la Danimarca di oggi è già un’altra dinamite in potenza».

I tifosi della Samp stravedono per lei e scrivono “blindiamolo a vita”. Lei che ne pensa?

«Io non le leggo in giro frasi come questa ma se è così ne sono fierissimo. Con solo due gol fatti non penso di aver fatto così tanto da meritarlo».

È disposto a garantire di restare un paio d’anni?

«Certo, perché no?! Poi ovvio nella vita non si sa mai e nel calcio come in tutto dipende dalle performance, nel bene ma anche nel male».