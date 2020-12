CdS – Inter, Darmian è il jolly di Conte: può dare tempo ad Hakimi. Le sue caratteristiche…

Il suo acquisto è stato ‘poco pubblicizzato’ ma Darmian ci ha messo poco a dimostrare di quale stoffa è fatto. Soprattutto ha conquistato Conte che lo aveva già conosciuto ai tempi della Nazionale. Di lui ha detto: «Contento di Darmian, è affidabile. Può dare anche la possibilità di crescere ad Hakimi con pazienza e fino a che è rimasto in campo ha fatto ottima partita», ha detto. Aveva appena segnato un gol contro il Borussia M’Gladbach.

E il Corriere dello Sport dà ragione al tecnico nerazzurro: “Hakimi può completare con calma il processo di apprendimento del calcio italiano. Il marocchino rimane una certezza, un “colpo” pazzesco per il futuro dell’Inter, ma in questo momento ha bisogno di ritrovare fiducia in se stesso e di capire bene quello che serve per fare la differenza nel calcio contiano. Avendo come alternativa un “usato sicuro” come Darmian, Achraf può crescere con calma, senza l’assillo di dover giocare per forza anche quando è reduce da prestazioni così così”.

Il giocatore veniva dall’avventura con il Manchester United, non andata benissimo e si era poi rilanciato con il Parma. Lì era arrivato già opzionato dai nerazzurri. E nell’estate 2020 si è trasferito all’Inter in prestito oneroso (1 mln) con obbligo di riscatto a 2 mln. Guadagna 2.2 mln all’Inter che però sul suo contratto paga meno tasse per il Decreto Crescita. “Darmian conosce i movimenti e gli automatismi del calcio contiano, è tatticamente intelligente e si fa ben volere da tutti. Certo non ha né la velocità né l’accelerazione “sovrumana” di Hakimi, ma in questo momento è più pronto a fare entrambe le fasi rispetto al talentuoso marocchino. E non a caso Conte li sta alternando”, ha sottolineato il quotidiano sportivo sul giocatore. Che è un jolly: “Può giocare sia a destra sia a sinistra, ma pure nella difesa a tre”.

(Fonte: Corriere dello Sport)