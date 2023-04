Inter, Darmian: “In campionato momento non positivo, ma ora pensiamo al Benfica”

Le parole del difensore nerazzurro: "Non è un momento positivo per noi ma domani dobbiamo pensare solo al Benfica"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Matteo Darmian, difensore dell'Inter, ha parlato così in vista della gara di domani contro il Benfica: "Domani dobbiamo pensare alla Champions senza pensare al campionato: non è un momento positivo per noi ma domani dobbiamo pensare solo al Benfica. Al campionato ci penseremo da giovedì".