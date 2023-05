Inter, Darmian: “Percorso incredibile, le nostre qualità ci porteranno a Istanbul”

Matteo Darmian, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conquista della finale di Champions League. Le sue parole: "Dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto, non capita tutti gli anni di arrivare in finale di Champions: abbiamo fatto un percorso incredibile, quando è uscito il girone tanti pensavano non passassimo nemmeno. Abbiamo sempre creduto in noi stessi e nelle nostre qualità, anche morali e queste ci porteranno a Istanbul. City o Real? Non saprei, sono due squadre fortissime, in bocca al lupo a tutte e due e ci vedremo a Istanbul".