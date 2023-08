Inter, sorriso Inzaghi: Darmian recuperato per Cagliari. Ballottaggio in attacco

Il difensore è rientrato in gruppo, e la sua presenza lunedì sera non è in dubbio: le ultime di formazione

Buone notizie per Simone Inzaghi: Matteo Darmian ha completamente recuperato dall'acciacco rimediato sabato sera contro il Monza, e la sua presenza lunedì contro il Cagliari non è in dubbio. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Matteo Darmian è tornato a lavorare in gruppo e quindi il suo status per la trasferta di Cagliari ritorna sulla casella "a disposizione". In realtà, il difensore è ormai un titolarissimo del gruppo nerazzurro e la sua presenza in Sardegna non è mai stata davvero in dubbio. Darmian ha fatto un paio di giorni di differenziato a causa del problema alla caviglia accusato nel match d'esordio contro il Monza ma per lunedì tornerà regolarmente al suo posto nel tridente difensivo.