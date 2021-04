Darmian: “Conta solo vincere. Poi niente, speriamo che arrivi prima possibile…”

Le parole di Mattia Darmian a Inter TV: “Mi fa piacere aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Cerco di lavorare duro e mettermi a disposizione. Farmi trovare pronto. Se poi arriva il gol va sempre bene. Sapevamo che il Verona era un...

Le parole di Mattia Darmian a Inter TV: "Mi fa piacere aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Cerco di lavorare duro e mettermi a disposizione. Farmi trovare pronto. Se poi arriva il gol va sempre bene. Sapevamo che il Verona era un avversario ostico e che sarebbe venuto a giocarsela. Siamo entrati in campo determinati. Magari non è stata la nostra migliore partita, quello che conta a questo punto sono i punti e vincere le partite. Un altro passo verso il nostro obiettivo, mancano sempre meno partite. Dobbiamo tenere duro. Traguardo più vicino? Manca ancora qualche partita, dobbiamo guardare noi stessi e pensare a noi. Poi niente, speriamo che arrivi il prima possibile questo traguardo. Di nuovo assist di Hakimi? Haki mi ha dato una bella data, ho cercato di dare il massimo e di buttarla dentro. A Napoli volevo restituirgli il favore ma non ci sono riuscito. Oggi è andata bene".