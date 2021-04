L’Inter vede il 19° scudetto. C’è già la prima data utile per festeggiare

Nonostante, dopo quello di Napoli, sia arrivato un altro pareggio, l'Inter dopo l'1-1 di La Spezia vede sempre più vicino il 19° scudetto

"Non potrà essere lo scudetto della Liberazione, ma forse sarà quello dei Lavoratori. Dopo il secondo 1-1 di fila — e in trasferta — l’Inter "vede" il 19° titolo. La prima data utile sarà il Primo Maggio a Crotone, a 1.200 chilometri di distanza dalla Pinetina, dove con il lavoro Antonio Conte ha plasmato questa Inter granitica, che dopo mesi di superomismo e undici vittorie consecutive si dimostra ora umana. Nonostante il colpetto sul freno, sono sufficienti 9 punti per vincere, 8 se l’Atalanta non dovesse vincere oggi a Roma".