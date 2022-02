Inter, la difesa latita. Attacco? C’è un dato che non è da scudetto

La fase difensiva dell'Inter latita, quella offensiva pare funzionare finché non si arriva ai sedici metri finali

Il derby per ripartire. Non è un momento brillante in casa Inter, con i nerazzurri che dovranno sfruttare questa grande occasione per ripartire con la testa e con le gambe. E superare quello che non va, come sottolinea Il Giorno: "Sia contro il Sassuolo che contro il Genoa la formazione di Inzaghi ha effettivamente costruito più dell'avversario, ma ha altresì concesso importanti chance che i neroverdi hanno sfruttato e Gudmunsson (due giorni fa) non ha invece tramutato in rete. La fase difensiva latita, quella offensiva pare funzionare finché non si arriva ai sedici metri finali, discretamente importanti nel gioco. Cinquanta conclusioni in due partite (29+21) senza uno straccio di marcatura non sono un dato da scudetto".