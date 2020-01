CdS – Inter, servono Eriksen e un bomber: tanti marcatori diversi, ma un dato sconforta

L’Inter è la squadra che ha più marcatori diversi in Serie A. Con la rete di Lecce, infatti, Bastoni è diventato il 14° giocatore nerazzurro ad andare a segno in campionato. Ma c’è anche un dato negativo, riportato dallo stesso Corriere dello Sport, che riguarda proprio Bastoni. Il suo gol è stato il primo di un subentrato dalla panchina interista:

“L’Inter è la squadra di Serie A che ha mandato in rete più giocatori diversi. Bastoni a Lecce è diventato il quattordicesimo nerazzurro diverso a segnare in campionato. Un chiaro segnale di una pericolosità offensiva… diffusa. Attenzione però a due dati: Bastoni è stato il primo interista a battere il portiere avversario partendo dalla panchina, a dimostrazione del fatto che, come Conte ha sottolineato, la rosa non è così profonda e qualitativa; a parte Lukaku e Lautaro che sono in doppia cifra, non c’è un altro nerazzurro che abbia realizzato più di 3 reti. L’inizio di Sensi era stato promettente, ma poi il centrocampista ha dovuto fermarsi per un fastidioso infortunio muscolare. A quota 3 c’è anche Candreva che sta disputando una stagione importante, ma che ha come priorità quella di far segnare e di coprire la fascia. Per il salto di qualità, dunque, è necessario trovare marcatori alternativi e che abbiano continuità sottoporta per sostituirsi ai due bomber nerazzurri. Eriksen e Giroud (o Llorente) potrebbero dare una mano“.

(Fonte: Corriere dello Sport)