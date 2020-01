Eriksen ‘prenota’ l’esordio in maglia Inter e sarà a San Siro: tutto lascia pensare che…

Manca poco al traguardo, poi Christian Eriksen sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Tanto che l’edizione odierna del Corriere dello Sport si sbilancia nell’ipotizzare l’esordio del danese in maglia nerazzurra nel match di Coppa Italia a San Siro di martedì contro la Fiorentina:

“… Se tutto andrà a posto oggi, il danese domani potrebbe essere in città per svolgere le visite mediche e poi assistere dalla tribuna alla sfida contro il Cagliari. A quel punto l’esordio magari scatterebbe in Coppa Italia, mercoledì contro la Fiorentina, visto che dal punto di vista fisico Eriksen sta meglio e ha sicuramente più ritmo gara rispetto a Young e a Moses“.

(Fonte: Corriere dello Sport)