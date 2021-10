De Vrij: “Le parole di Bonucci? A Inter-Juve due squadre motivatissime in campo”

Il giocatore nerazzurro ha parlato della vittoria con lo Sheriff, del suo gol, ma anche della prossima sfida di campionato

"Ci serviva questa vittoria, per noi era una finale da vincere a tutti i costi. E ce l'abbiamo fatta". Stephan de Vrij, a SportMediaset, ha parlato dei tre punti raccolti dall'Intercontro lo Sheriff - per sistemare in corsa il girone di CL - e non ha raccolto la provocazione di Bonucci a pochi giorni dalla sfida con la Juventus.