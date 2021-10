GdS – Inter, un titolare fin qui spremuto: turno di riposo pronto a Empoli

Cambi di formazione pronti nell'Inter per la sfida di stasera a Empoli: questo titolare può tirare il fiato

Cambi in vista dalla difesa all’attacco in casa Inter per la trasferta sul campo dell’Empoli. Dalla possibile chance di Alexis Sanchez nel reparto avanzato per Dzeko, alla novità nel terzetto difensivo. Ne parla La Gazzetta dello Sport: “Il compito di sigillare la difesa potrebbe spettare a Ranocchia, pronto a far rifiatare un De Vrij fin qui spremuto”, si legge. Al suo fianco verso la conferma invece Skriniar e Bastoni.