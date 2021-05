Inter, no dei giocatori al taglio di 2 mensilità: apertura verso un piano B

Il presidente Steven Zhang ha parlato con la squadra ad Appiano Gentile e spiegato la posizione della proprietà

È andato in scena ieri ad Appiano Gentile l'incontro tra il presidente dell'Inter, Steven Zhang, e il gruppo squadra composto da giocatori e staff tecnico: il numero uno nerazzurro ha illustrato la situazione finanziaria del club e chiesto senza mezzi termini la rinuncia a due mensilità per ridurre i costi di gestione e dare ossigeno alle casse societarie. La risposta, seppur non ancora ufficiale, è stata però negativa: no al taglio degli stipendi. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Zhang ha ripetuto lo stesso discorso fatto ai suoi manager giovedì scorso. Ridurre il costo del lavoro è l'unica strada possibile per non annegare, serve responsabilità e qualche rinuncia nonostante lo scudetto appena vinto. Da qui la proposta sul tavolo dei giocatori: possono accettare e dire addio per sempre a due mensilità tra quelle che avanzano (novembre e dicembre) o respingere al mittente".