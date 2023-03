Inter, in giornata la decisione su Skriniar: dipenderà da lui, Inzaghi attende

Il difensore slovacco si è allenato regolarmente in gruppo, ma la sua presenza in campo dal primo minuto è in dubbio

Uno dei dubbi di formazione di Simone Inzaghi in vista del match di questa sera contro il Porto riguarda la presenza o meno di Milan Skriniar : il difensore slovacco ieri si è allenato regolarmente in gruppo, ma non gioca da tre settimane e non è ovviamente al meglio. Decisiva la giornata di oggi: se il giocatore se la sentirà, allora partirà dal primo minuto, altrimenti si accomoderà in panchina.

L'Inter rimane in attesa, come scrive Tuttosport: "Milan Skriniar ieri si è allenato con i compagni, ma nella partitella è stato schierato con le riserve. Lo slovacco stasera dovrebbe quindi sedersi in panchina, al suo posto Darmian braccetto di destra e Dumfries in fascia. In ogni caso quest'oggi Inzaghi chiederà al calciatore, che ha giocato proprio l'ultima partita quasi tre settimane fa proprio contro il Porto, per poi restare fuori per via di una lomboglutalgia acuta, lumi sulle sue condizioni e sensazioni. Con la decisione finale sullo schierare o meno il difensore che verrà presa in giornata".