Inter, Delio Rossi: “Inzaghi se la sta giocando senza Lukaku e Hakimi”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Delio Rossi , allenatore, ha parlato così dell'Inter di Simone Inzaghi e del suo calcio offensivo che sta convincendo: "Questo la dice lunga sul valore di Simone. È andato dove hanno vinto lo Scudetto e se la sua giocando senza due pezzi importanti dell’anno scorso come Lukaku e Hakimi. I risultati gli stanno dando ragione”.

“Hanno tutte le stesse possibilità. I campionati si decidono a marzo. Il Napoli ha perso Koulibaly e Osimhen, per un periodo può compensare ma alla lunga no. Bisognerà vedere cosa accadrà alle altre squadre, per questo dico che si deciderà tutto a marzo”.