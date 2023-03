Inter, bilancio deludente quando c’è da rimontare: cosa dicono i numeri

La specialità dell’Inter di Simone Inzaghi in questa stagione non sono le rimonte. Ecco i numeri evidenziati dal Corriere dello Sport

La specialità dell’Inter di Simone Inzaghi in questa stagione non sono le rimonte. Oggi il Corriere dello Sport si sofferma su questo aspetto dopo i recenti risultati dei nerazzurri. Ecco i numeri evidenziati dal quotidiano:

“La forza mentale e il carattere di una grande squadra emergono e si notano in particolare nelle difficoltà. Ad esempio, dopo un gol incassato, soprattutto se significa andare sotto nel punteggio. Ebbene, quando è capitato all’Inter è stato come una sentenza. Nel 2023, infatti, in nerazzurri sono andati sotto in 5 occasioni e soltanto con la Cremonese sono riusciti a ribaltare il risultato, portando a casa i 3 punti. Nelle altre occasioni, invece, hanno sempre perso. Evidentemente, si tratta di un bilancio deludente. Saper reagire in quei frangenti, dunque, diventa fondamentale.