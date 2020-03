Inter, possibile derby di mercato col Milan per Belotti: in estate può lasciare il Torino

Andrea Belotti prepara le valigie e si appresta a lasciare il Torino la prossima estate. Secondo quanto riferisce TorinoGranata.it, il presidente Urbano Cairo è pronto a dare l’ok alla cessione del suo capitano nella prossima finestra di mercato.

In Italia, si riducono le possibilità di trasferimento per Belotti: il Napoli si sta muovendo verso altri profili, mentre la Roma continua a seguire Mariano Diaz del Real Madrid per il ruolo di vice Dzeko. Restano in piedi le piste che portano a Inter e Milan: i nerazzurri vanno a caccia di un vice Lukaku mentre i rossoneri cercano il possibile sostituto di Ibrahimovic, con Milik in pole al momento.