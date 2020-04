GdS – Inter, altro derby di mercato col Milan? Per il dopo Handanovic piace un italiano

Non è certamente una priorità, ma in casa Inter si continua a pianificare il futuro e il capitolo portiere rappresenta un scelta delicata. Il club nerazzurro è alla ricerca del numero uno che raccoglierà l’eredità di Samir Handanovic quando lo sloveno deciderà di dire stop. Un progetto non immediato che permette al club di scegliere con molta attenzione.

La Gazzetta dello Sport rivela l’interessamento dell’Inter per il portiere del Napoli Alex Meret. L’estremo difensore friulano piace anche al Milan, che deve risolvere la questione rinnovo di Donnarumma e si cautela andando a caccia del possibile sostituto.

Dopo le difficoltà riscontrate e il poco spazio, toccherà al 23enne riflettere e decidere se proseguire la sua carriera a Napoli o tentare una nuova esperienza: Inter e Milan sono pronte a sfidarsi ancora sul mercato – così come per Musso dell’Udinese e Martinez Quarta del River Plate – per accaparrarselo.