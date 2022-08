GdS – Inter, niente derby per Lukaku? “C’è una mossa a sorpresa da non escludere”

Una possibile mossa a sorpresa verso il derby di sabato prossimo. La svela La Gazzetta dello Sport dopo il risentimento muscolare accusato da Romelu Lukaku in allenamento. La prima ipotesi è la coppia Dzeko-Lautaro, ma occhio all’alternativa per la rosea.

“A disposizione di Inzaghi c’è anche un’altra coppia d’attacco, quella tutta argentina formata da Lautaro e Correa. La CoLa non ha entusiasmato più di tanto nei pochi precedenti in cui è stata testata, ma tra questi c’è il 3-0 che lo scorso 19 marzo valse l’accesso alla finale di coppa Italia grazie a una brillante prestazione collettiva e al momentaneo raddoppio nerazzurro costruito proprio sull’asse argentino. Sarebbe sicuramente una mossa a sorpresa, che però non va esclusa a priori soprattutto alla luce della buona condizione messa in mostra da Correa nei 20’ scarsi disputati contro Lecce e Spezia”, si legge.