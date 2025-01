C'era Stefano Pioli ieri sera a Juve-Milan ed era l'allenatore rossonero, nel gennaio 2023, quando si sono incontrate l'ultima volta in Supercoppa Inter e Milan. La sua squadra arrivava dalla vittoria dello scudetto e l'Inter era arrivata nella stagione precedente a due punti. Vinse la squadra nerazzurra con la sua voglia di rifarsi. E ora la storia è cambiata: è l'Inter la vincitrice dello scudetto della passata stagione. La seconda stella è arrivata prima nella Milano interista ed è arrivata proprio nella sera di un derby. Tante motivazioni per i rossoneri per strappare il trofeo vinto a gennaio 2023 dai nerazzurri che però hanno perso una sola volta in questa stagione. Proprio contro il Milan.

Nell'ultimo derby giocato c'era ancora Fonseca in panchina. Scrive La Gazzetta dello Sport: "La sconfitta, senza la quale i nerazzurri oggi sarebbero in vetta in A, è stata un tremendo bagno di realtà per Inzaghi e compagnia. Quel giorno l’Inter ha capito il rischio di avere la pancia troppo piena. E, in fondo, anche da lì è iniziata una articolata e non semplice ripartenza" che ha permesso ai nerazzurri di ritrovare qualche certezza in più.