CdS – Inter, tutti i dettagli della missione Riyad: il rientro in Italia…

Il Corriere dello Sport di oggi ne rivela i dettagli. Si legge: "La missione Riyad, per la truppa nerazzurra, scatterà domani nel primo pomeriggio, con il charter che decollerà dalla Malpensa per l’Arabia Saudita. Ieri, i convocati di Inzaghi sono rimasti in ritiro e questa mattina, con l’ultima sgambata, Inzaghi prenderà le ultime decisioni per la formazione da schierare in serata contro il Verona.

Dopo la partita, tutti a casa e ritrovo domani alla Pinetina per un lavoro defatigante e, ovviamente, un aggiornamento sulle condizioni degli acciaccati. Quindi il pranzo nel centro sportivo e il trasferimento nell’aeroporto. Lo sbarco a Riyad è previsto in serata, con primo allenato in terra asiatica fissato per lunedì. Per quanto riguarda il rientro in Italia, invece, la comitiva interista lascerà l’Arabia Saudita subito dopo la partita con il Milan, per atterrare alla Malpensa il mattino (presto) di giovedì".