Serie A, l’Inter finora ha dettato legge. Dai punti ai gol fatti, nessuno come i nerazzurri

Riparte il campionato dopo la sosta per le nazionali. L'Inter è attesa dall'esame più difficile: domenica sera il confronto la diretta rivale, la Juventus . I bianconeri sono al secondo posto, ma battendo i nerazzurri andrebbero in testa al campionato.

"Finora la sua Inter ha dettato legge nettamente, dominando in quasi tutte le categorie: la classifica (31 punti, +2 dei rivali), i gol fatti (29, +10 rispetto alla Juve), i gol presi (6 contro 7), gli assist di squadra (22 contro 13), la percentuale realizzativa (14,2% contro 10,8%), i gol da palla inattiva (9 contro 6). Solo alla voce delle partite senza subire gol (8) e delle reti segnate direttamente dai difensori (5) i nerazzurri sono accompagnati in vetta dai bianconeri. Un simile scenario dovrebbe rassicurare lo “specialista” Simone: mai come stavolta l’odiato tabù-scudetto può essere rotto, iniziando (non concludendo) con una finale", analizza La Gazzetta dello Sport