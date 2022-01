GdS – Inter, forza preponderante anche post errori: “Deve guardarsi da se stessa”

La Gazzetta dello Sport analizza così la vittoria di ieri dell'Inter per 2-1 contro la Lazio in chiave scudetto

Inter da sola in vetta alla classifica a +1 sul Milan, in attesa del recupero contro il Bologna (potenzialmente a +4). Sorride Simone Inzaghi, che ieri ha superato la Lazio, l’unica squadra che nel girone d’andata aveva vinto contro i nerazzurri. Ecco l’analisi della Gazzetta dello Sport dopo il successo di ieri: “Niente sorpasso, l’Inter respinge il tentativo del Milan e resta capolista a più uno, ma con un vantaggio potenziale di più quattro, perché i campioni d’Italia devono recuperare la partita con il Bologna. L’ottava vittoria consecutiva in campionato, un gran filotto, è arrivata contro una Lazio non “sarriana”, nel senso che del calcio di Sarri continua a vedersi poco, per ampi tratti nulla. Oltre ai macro-numeri va evidenziato un fattore tecnico straordinario: l’Inter ha segnato con due difensori, Bastoni e Skriniar, e il primo, oltre a far gol in proprio con un gran sinistro, ha servito l’assist per la rete di testa del secondo. Una coralità diffusa.