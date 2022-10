CorSera – L’Inter ha di nuovo la fame giusta e ha fretta di placarla

Il confronto fra i calciatori dei giorni scorsi ha portato i suoi frutti, e ora l'Inter è di nuovo una squadra famelica, pronta a giocarsi le proprie carte in tutte le competizioni. Scrive il Corriere della Sera:

"Il profondo mutamento nello spogliatoio ha (ri)portato una ferocia voglia di rimonta in campionato e una necessità fisiologica di non lasciare nulla per strada. L'Inter ha di nuovo la fame giusta e ha fretta di placarla".