GdS – Due volte l’Inter nel diario di questo strano 2020 mezzo pieno e mezzo vuoto

La Gazzetta dello Sport ha stilato un diario con i principali episodi di questo 2020 stranissimo. Due quelli che riguardano l’Inter. Quello del 13 giugno 2020. Semifinale di ritorno della Coppa Italia, al San Paolo.

Segna Eriksen dalla bandierina, Brozovic festeggia con lui e tocca il gomito del danese con un pugno. Si era tornato a giocare dopo mesi di lockdown ed era un’atmosfera particolarissima. Era l’inizio di un’estate di calcio, stranissima, diversissima. Fino a che gli abbracci non sono tornati nelle partite: quelli in campo hanno resistito a tutto, pure ai protocolli. Ma fanno da cornice ad un momento di gioia in mezzo a stadi deserti e senza la parte che tante volte ha saputo essere la migliore, quella del tifo.

La seconda immagine è quella di un’Inter che in Germania subisce una specie di strappo con Conte, a Dortmund, dopo la partita con il Borussia e l’eliminazione in CL. E sempre in Germania arriva la finale di Europa League. Là escono fuori le contraddizioni nerazzurre: Lukaku, che aveva trascinato tutti, si ritrova a fare autogol nella finale persa col Siviglia. “Ma finale, secondo posto in campionato e crescita di personalità hanno permesso a Conte di chiudere in attivo il primo bilancio”. Da lì sembrava che l’Inter dovesse ripartire alla riscossa, ma è arrivata l’eliminazione in Champions. Le ultime sette vittorie in campionato invece le hanno permesso di essere seconda in classifica a meno uno dal Milan. Ma c’è ancora la possibilità di ribaltare la situazione nel 2021 dopo un 2020 mezzo vuoto e mezzo pieno.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)