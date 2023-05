Di Caro: “Inter, è quasi impossibile battere il City. Guardiola è un mago”

Lo dicono e lo diranno in molti. Contro il Manchester City sarà durissima per l'Inter. E su questa linea viaggia il commento di Andrea Di Caro, vice direttore de La Gazzetta dello Sport. A partire dalla grande prestazione contro il Real Madrid di Ancelotti, il giornalista parla della squadra di Guardiola che fa un calcio "celestiale. Un piacere per gli occhi. Per gli esteti e per i pratici. Per i giochisti e per i risultatisti. Per chiunque", si legge. Una squadra che ottiene tutto divertendo e concedendo pochissimo, che non lascia niente al caso. Il City crea un sacco di azioni e difende benissimo. "Ai fenomenali solisti offensivi del Real in due gare è stato concesso un gol e appena una manciata di occasioni", spiega ancora nello stesso articolo.