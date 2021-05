Young: “Il mio futuro? Al momento solo voci. I miei agenti non mi hanno chiamato”

Il calciatore ha parlato delle indiscrezioni che vogliono un suo ritorno in Premier League al Watford o all'Aston Villa, due dei suoi ex club

Nell'intervista rilasciata a Skysports UK, Youngha anche parlato del suo futuro. Viene accostato ad un ritorno in Premier League. Si parla sia dell'Aston Villa che del Watford le prime due squadre della sua stagione. Il calciatore nerazzurro ha parlato di queste indiscrezioni. «Non ho mai detto che non mi sarebbe piaciuto tornare in queste due squadre. Dal Watford ho iniziato e da cui ho imparato il mestiere di calciatore da quando avevo 10 anni, ma in questo momento sono solo voci. Non c'è niente che i miei rappresentanti o il club abbiano detto su quanto sta accadendo o su quanto sta per essere fatto».