Young: “Ho scelto l’Inter in un attimo. Conte ha avuto un peso. Lukaku mi diceva…”

Il giocatore nerazzurro ha parlato in Inghilterra dello scudetto ma ha anche parlato del suo approdo a Milano

«Mi sono seduto a parlare con Ole Gunnar Solskjaer in quel momento e gli ho chiesto quali fossero le mie possibilità di giocare in quella stagione. È una persona sincera, ho capito tutto quello che mi stava dicendo e ha detto che avrei giocato in maniera limitata. Potevo restare lì anche perché mi avevano fatto una proposta quando si era saputo che mi volevano all'estero. Non so se ci stavano ripensando ma io avevo già deciso. Andare a far parte di uno dei club più importanti come l'Inter e sentirsi dire che avrei giocato ogni settimana è quello che mi ha fatto dire ai miei agenti, sì chiudiamo la trattativa».