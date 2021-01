Inter, attacco spaventoso. Dietro solo al Bayern: “Se arrivano i gol di Vidal e Barella…”

L’Inter di Antonio Conte sembra avere ormai una sua quadratura ben precisa, e lo si deve al lavoro maniacale dell’allenatore nerazzurro, in barba a chi lo accusava di avere un gioco prevedibile. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Che Conte abbia vinto una grande partita senza appoggiarsi in termini di segnatura né a Lukaku né a Lautaro, è un fatto che nobilita il lavoro del tecnico e la crescita complessiva di gruppo. L’Inter ha già il miglior attacco del campionato, in Europa secondo solo a quella grandiosa macchina da gol che è il Bayern. Se adesso, al totale prodotto essenzialmente da Lukaku Lautaro e Hakimi, Conte comincia ad

aggiungere con continuità i gol delle mezzali – leggi Vidal e Barella -, allora significa davvero aver trovato la quadratura del cerchio, addirittura superiore per distribuzione complessiva alla sua prima Juventus“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)