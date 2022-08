Ts – Inter, la difesa fa acqua. Ma Inzaghi ha ottenuto segnali incoraggianti da Gosens

L'Inter chiude il suo precampionato con una sconfitta. All'Adriatico la squadra di Inzaghi è stata battuta per 4-2 dal Villarreal. Il giorno dopo la gara, Tuttosport analizza la prestazione dei nerazzurri. "L’allarme a una settimana dall’inizio del campionato non può che suonare forte. L’Inter chiude il pre-campionato con la seconda sconfitta dopo l’1-0 di Lens e lo fa in maniera più fragorosa, per 4-2 sotto i colpi di un Villarreal apparso più tonico e grintoso. Ieri il tecnico nei 30 e passa gradi di Pescara, su un campo non al meglio, ha fatto le prove generali per l’esordio in campionato, schierando dieci-undicesimi della formazione titolare e ha ottenuto segnali incoraggianti da Gosens, in campo per 55 minuti".