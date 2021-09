Inter, la difesa non si tocca: Inzaghi non rinuncia a Skriniar-de Vrij-Bastoni

Il tecnico nerazzurro, nonostante gli impegni internazionali dei suoi difensori, non ricorrerà al turnover in quel reparto

L'Inter di Simone Inzaghi, in attesa di riavere il gruppo al completo, prosegue la preparazione in vista dei prossimi impegni. I nerazzurri sono attesi dal primo tour de force della stagione, con 7 partite in 21 giorni fra campionato e Champions League. Normale, quindi, aspettarsi delle rotazioni. Un ragionamento che, secondo La Gazzetta dello Sport, non riguarderà (almeno inizialmente) la difesa: "Davanti ad Handanovic, chiamato a riscattarsi dopo l'errore di Verona ma comunque non messo in discussione dal tecnico, ci saranno come sempre Skriniar, De Vrij e Bastoni. I primi due hanno giocato per intero tutte e tre le sfide con le rispettive nazionali, ma (soprattutto lo slovacco) non risentono della fatica e per fortuna hanno giocato l'ultimo match martedì. Bastoni invece è stato impiegato ieri sera in Italia-Lituania dopo la contusione nella rifinitura che aveva creato qualche apprensione. Il terzetto sarà riproposto anche mercoledì col Real. Poi Inzaghi valuterà se far rifiatare qualcuno per Inter-Bologna del 18 settembre".