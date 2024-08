Esordio amaro dell'Inter in campionato. 2-2 in casa del Genoa, ma le due reti della squadra di Gilardino sono arrivate per distrazioni dei nerazzurri. Due gol evitabilissimi che hanno portato un solo punto. In arriv il rinforzo argentino Tomas Palacios , ma servirà rimanere più concentrati durante tutta la gara.

"Il problema, però, là dietro non si ripara così facilmente: sembra più profondo di un singolo giocatore, peraltro destinato alla panchina. Quel senso di insicurezza mostrato a Genova, e prima ancora nel precampionato sparso, ha a che fare più con la testa (e le gambe) che con gli uomini. In una sola partita di campionato la squadra di Simone ha incassato le stesse reti prese nelle prime sei della scorsa stagione. Sarà stata “solo” una lettura sbagliata del portiere o un braccio galeotto in mezzo all’area, ma i numeri testardi raccontano altro. Non devono allarmare, ma l’accaduto non può neanche passare sotto traccia. La difesa del tricolore passa dal ritrovamento del vecchio spirito, quei nervi tesi come lame che ti portano a stare concentrato al momento opportuno", analizza La Gazzetta dello Sport.