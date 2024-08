Lecce, Gotti dopo lo 0-4: “Atalanta e Inter, consapevoli delle difficoltà”

Mercato?

"Non è questo il mio modo di vedere le cose. Il mio modo di vedere le cose è considerare cosa abbiamo sbagliato e gli errori che abbiamo fatto, come nel caso del colpo di testa di Retegui che salta tra i nostri difensori in area per il 2-0".

Poi a DAZN

"Abbiamo provato a mettere in difficoltà un po' l'Atalanta, abbiamo provato a fare il nostro ma il gol l'abbiamo preso dopo una mezz'ora di sostanziale equilibrio e subito prima dell'intervallo. Non è tanto il coraggio è mancato, abbiamo fatto tanti errori. Non abbiamo fatto male nei primi dieci minuti della ripresa, abbiamo cercato di palleggiare con maggiore lucidità sfruttando anche un'occasione con Gendrey di testa. Tutto è andato in una direzione che ha fatto in modo che le cose per noi fossero sempre più difficili”.

Infine in conferenza:

“Abbiamo fatto tanti errori che hanno inciso sul risultato. Abbiamo commesso errori non forzati, giocare con l'Atalanta non è facile ma siamo stati imprecisi. Siamo partiti con grande aggressività, l'Atalanta ha fatto pesare le sue qualità e gradualmente ha preso campo, però siamo rimasti compatti. Se si vede il film della partita i primi 35 minuti sono stati di equilibrio. Abbiamo preso il gol perdendo l'uomo in area dopo una nostra ripartenza. Tre secondi dopo la fine del primo tempo è arrivato il raddoppio che ha indirizzato la partita. A inizio ripresa non abbiamo giocato male, abbiamo palleggiato con lucidità, poi al loro primo ingresso in area abbiamo incassato il calcio di rigore”.

Da dove riparte il Lecce?

“Bisogna lavorare, dobbiamo mettere mano alle cose che non vanno bene. Abbiamo commesso tanti errori, alcuni sono errori di questa serata, altri sono errori che qualche giocatore ha addosso e bisogna lavorarci. Eravamo consapevoli delle difficoltà dell'inizio, prima l'Atalanta e poi l'Inter. Dobbiamo essere lucidi e dare tempo ai tanti ragazzi che sono arrivati senza serie A addosso per riuscire a dare il loro contributo“.