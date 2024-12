Chi sperava che l'Inter snobbasse la Coppa Italia avrà vissuto su un altro pianeta probabilmente negli ultimi quattro anni. Più che per il torneo in sé, quanto per la mentalità figlia della gestione targata Inzaghi: il livello della consapevolezza si è alzato considerevolmente perché questa squadra è scesa in campo ogni volta per non lasciare nulla per strada. Uno step di crescita di cui ha beneficiato in Italia e in Europa, che rimane base solida sulla quale provare ad alzare sempre di più il livello della soddisfazione.