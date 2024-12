Un altro di quelli che suscitavano grande curiosità. Ma la partita proprio non si presta alle valutazioni nel suo caso. L'Udinese non tira praticamente mai in porta, nell'unica occasione Ekkelenkamp calcia fuori. Almeno così sembrava fino al minuto 90, quando Toure consente a Martinez di presentarsi al pubblico. Siluro sotto la traversa e super parata dell'ex portiere del Genoa