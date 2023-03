CdS – Inter tra difficoltà e nervosismo. Lautaro deve tirare il fiato, Lukaku…

Un derby d'Italia nervoso, deciso da un episodio contestatissimo: l'Inter perde contro la Juventus e ancora una volta non riesce a dare continuità dopo un risultato positivo in Champions League. Così scrive il Corriere dello Sport: "Il campo ha dato ragione ad Allegri. La Juventus non sarà seconda in classifica per i 15 punti di penalizzazione, ma è la seconda forza del campionato. L'Inter, invece, non lo è più nemmeno nei punti, scavalcata ora dalla Lazio. Buon per i nerazzurri che il Milan abbia perso a Udine, altrimenti la situazione sarebbe stata ben peggiore. Chiaro, però, che ora l'allarme è tornato a suonare in casa di Inzaghi, nuovamente sconfitto in uno scontro diretto proprio dopo il match dell’andata a Torino".