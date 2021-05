Inter, Dimarco continua a brillare: difensore goleador, è l’unico italiano…

La particolare statistica di Federico Dimarco, calciatore di proprietà dell'Inter e in prestito con diritto di riscatto al Verona

Federico Dimarco va ancora a segno. Proprio come nella gara d'andata, il difensore del Verona è andato in gol contro il Torino con una prodezza balistica.

Come riporta Opta, il calciatore di proprietà dell'Inter e in prestito con diritto di riscatto al club scaligero è l'unico difensore italiano che ha segnato almeno 5 gol in questa stagione di Serie A.