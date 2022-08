CorSera – Se l’Inter ha davvero fatto il salto di qualità lo dimostri stasera. Con la Lazio…

"Se l’Inter ha fatto davvero un ulteriore salto di qualità con il ritorno di Lukaku è già il momento di confermarlo all’Olimpico con la Lazio: perché l’anno scorso a Roma Inzaghi raccolse la prima sconfitta proprio contro la sua ex squadra, subendo la rimonta fra le polemiche per il gol laziale con Dimarco a terra; perché il primo scontro diretto vinto arrivò solo al quinto tentativo contro il Napoli; e perché mai, con lui in panchina, l’Inter ha vinto quattro trasferte di fila e ora è a quota tre, dopo il successo soffertissimo al debutto in casa del Lecce".