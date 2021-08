Inter-Dinamo Kiev, l’arbitro sarà Piccinini. Ecco la quaterna completa

Questi gli uomini che dirigeranno l'amichevole delle 18.30 tra Inter e Dinamo Kiev

Poco più di un'ora al fischio d'inizio di Inter-Dinamo Kiev, altra amichevole in cui Simone Inzaghi avrà l'occasione di verificare i progressi che la sua squadra sta avendo in vista della prima giornata di campionato contro il Genoa, tra esattamente una settimana. Questa la quaterna arbitrale scelta per dirigere la gara che si giocherà tra poco a Monza: