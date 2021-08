Sky – Inter, curiosità per Satriano con la Dinamo Kiev. Dumfries e Dzeko…

Gli aggiornamenti in arrivo da Sky Sport sulle prove di formazione di Simone Inzaghi verso l'ultima amichevole e non solo

L’attesa per l’annuncio di Edin Dzeko, ma anche per l’arrivo di Denzel Dumfries. A Sky Sport, Andrea Paventi ha parlato così verso l’amichevole di sabato contro la Dinamo Kiev: “Vedremo un’Inter un po’ diversa, sabato non ci saranno Hakimi e Lukaku rispetto all’anno scorso, bisogna vedere se ci sarà oggi o meno l’annuncio di Dzeko. Complicato vederlo dall’inizio sabato. C’è curiosità di rivedere i giovani, su tutti Satriano, poi Barella, Brozovic; non penso Calhanoglu giocherà dal 1’. La possibilità di vedere Perisic, la difesa a tre titolare, in attesa che sia tutto a posto per Dzeko e che sia a disposizione Dumfries. Domani ci saranno le visite e l’idoneità, tasselli importanti per l’Inter in attesa che il mercato si completi”.