Oggi l’Inter si sta allenando ad Appiano Gentile divisa in due gruppi davanti alla dirigenza nerazzurra. Ci sono Zanetti, Marotta e Ausilio a visionare il lavoro della squadra. Carichi alleggeriti per arrivare alla sfida di Napoli pronti. Conte vorrà un segnale dai suoi giocatori dopo la sconfitta con la Juve, l’Inter era rimasta con l’amaro in bocca prima dello stop per l’emergenza coronavirus e vuole ripartire togliendosi quella sensazione.

(Sky Sport)