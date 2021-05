Inter, disappunto generale tra i giocatori. GdS: “Non si aspettavano che…”

In casa nerazzurra il grande tema di interesse è quello riguardante il taglio degli stipendi auspicato dalla proprietà

Steven Zhang è stato chiaro: l'Inter, per poter sopravvivere, deve necessariamente tagliare i costi di gestione . In primis quelli riguardanti gli stipendi. I giocatori, secondo La Gazzetta dello Sport, non avrebbero gradito le tempistiche della richiesta:

"Al momento, niente risposta ufficiale, ma in fondo l'indirizzo è chiaro: a questa ipotesi di tagli lineari il no è generalizzato, senza tentennamenti. Anzi, esiste un certo disappunto per le modalità e la tempistica con cui l'informazione è arrivata alle loro orecchie: l'idillio scudetto era ancora fresco quando i primi spifferi hanno cambiato il sentimento collettivo. Il no potrebbe arrivare in forma individuale o attraverso una delegazione guidata dal capitano Handanovic".