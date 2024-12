Inter, disavventura in aeroporto: rientro a Milano rimandato a stamattina

Il gol di Mukiele allo scadere di Bayer Leverkusen-Inter non è stata l’ultima brutta notizia per Simone Inzaghi e i suoi ragazzi. La squadra, arrivata all’aeroporto di Colonia subito dopo aver lasciato la BayArena, sarebbe dovuta partire poco prima dell’una di stanotte, ma così non è stato. A complicare le cose un guasto tecnico poco prima del decollo che ha costretto al cambio di programma, dopo una non breve attesa. La delegazione nerazzurra ha fatto quindi ritorno in hotel, dove ha atteso le 11 di stamattina per lasciare finalmente la Germania alla volta di Malpensa.